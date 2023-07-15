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    В Израиле

    В Израиле в 28-й раз проходят акции протеста против правительства Нетаниягу и юридической реформы

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    В Израиле в 28-й раз проходят акции протеста
    Shir Torem/Flash90

    В субботу, 15 июля, в Израиле в 28-й раз проходят акции протеста против правительства Нетаниягу и юридической реформы. Один из главных лозунгов манифестации: "Настал час истины – пришло время защитить дом".

    Отметим, что манифестации проходят на фоне противоречивых сообщений о состоянии здоровья премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который в субботу днем был вынужден обратиться в приемное отделение больницы "Шиба".

    По сообщениям СМИ, с 19:00 протестующие против юридической реформы начали собираться на крупных перекрестках; традиционно самые масштабные акции проходят в Хайфе, Беэр-Шеве и Тель-Авиве. В Тель-Авив, на улицу Каплан, к началу митинга идет колонны демонстрантов из Гиватаима.

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