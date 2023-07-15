Нетаниягу обратился в приемное отделение больницы "Шиба" в связи с недомоганием
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В субботу, 15 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился в приемное отделение больницы "Шиба" ("Тель а-Шомер") в связи с недомоганием.
Из канцелярии премьер-министра сообщают, что в настоящее время он чувствует себя хорошо и проходит медицинское обследование.
Также, согласно сообщению, накануне Нетаниягу провел некоторое время на берегу Кинерета, а сегодня пожаловался на легкое головокружение и обратился в приемное отделение больницы "Шиба" по рекомендации своего личного врача, доктора Цвики Берковица.
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По предварительной оценке врачей, причина недомогания Нетаниягу – обезвоживание, однако пока он продолжает проходить обследование.
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