Нетаниягу обратился в приемное отделение больницы "Шиба" в связи с недомоганием

В субботу, 15 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился в приемное отделение больницы "Шиба" ("Тель а-Шомер") в связи с недомоганием.

Из канцелярии премьер-министра сообщают, что в настоящее время он чувствует себя хорошо и проходит медицинское обследование.

Также, согласно сообщению, накануне Нетаниягу провел некоторое время на берегу Кинерета, а сегодня пожаловался на легкое головокружение и обратился в приемное отделение больницы "Шиба" по рекомендации своего личного врача, доктора Цвики Берковица.

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По предварительной оценке врачей, причина недомогания Нетаниягу – обезвоживание, однако пока он продолжает проходить обследование.