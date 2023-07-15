По рекомендации врачей Нетаниягу остался на ночь в больнице, воскресное заседание правительства отложено

Вечером в субботу, 15 июля, пресс-служба премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что по рекомендации врачей , глава правительства останется на ночь в медицинском центре "Шиба" для наблюдения за состоянием его здоровья.

Еженедельное заседание правительства отложено на понедельник, 17 июля.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился в медицинский центр "Шиба" в связи с недомоганием.

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Нетаниягу записал видео, находясь в больнице, в котором сказал: "Вчера я отдыхал на Кинерете, на солнце, без шляпы, без воды… это отнюдь не хорошая идея".

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Объяснив этим свое недомогание, премьер-министр поблагодарил всех за проявленное беспокойство и сказал, что прошел все необходимые медицинские проверки в больнице "Шиба" и чувствует себя очень хорошо.

Затем он напомнил, что в Израиле стоит чрезвычайно жаркая погода и призвал израильтян пить воду и проводить меньше времени на солнце.

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Пресс-служба главы правительства уточняет: "Вчера премьер-министр провел много времени на озере Кинерет в жаркие часы. Сегодня он пожаловался на легкое головокружение и по рекомендации своего личного врача, доктора Цви Берковица, обратился в отделение неотложной помощи медицинского центра "Шиба". Анализы в норме, никаких проблем обнаружено не было. Предварительное предположение – обезвоживание. По рекомендации врачей премьер-министр продолжает проходить дополнительные обследования".