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Израиль

Владельцу ресторана предъявлено обвинение в халатности, приведшей к смерти клиентки от аллергии

время публикации: 15 июля 2024 г., 08:57 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 08:57
Владельцу ресторана предъявлено обвинение в халатности, приведшей к смерти клиентки от аллергии
AP Photo/Mark Zaleski,

Государственная прокуратура передала в суд обвинительное заключение против владельца ресторана в Рош-Пине, которому вменяется в вину причинение смерти по халатности.

В 2021 году 22-летняя Ошер Дери из Хацор а-Глилит скончалась в больнице "Зив" в результате приступа аллергии, вызванного употреблением молочного десерта, поданного ей по ошибке в кошерном мясном ресторане.

Ошер ужинала в ресторане с подругой, и почувствовала недомогание после того, как попробовала десерт. Подруга привезла ее в больницу, где состояние женщины резко ухудшилось, и врачи не смогли спасти ее.

В 2023 году было опубликовано расследование министерства здравоохранения, выявившее недочеты в работе больничной кассы "Леумит", не держащей аллерголога в Северном округе, и больницы "Зив", в штате которой не было аллерголога.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 апреля 2021

Аллергическая реакция на молоко: на севере Израиля после посещения ресторана скончалась молодая женщина