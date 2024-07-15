Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 15 июля: удары по целям в основном в центре и на юге сектора

В ночь на 15 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в городе Газа снизилась.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Ас-Сабра, на южной окраине города Газа.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Нусейрате; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Нусейрате и в Аль-Бурейдже; по данным минздрава Газы (структура ХАМАСа), не менее пяти человек были убиты в результате авиаудара по дому семьи Аль-Манама в Аль-Магази;

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в районе Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Аш-Шабура и Аль-Ауда в центре Рафаха, была слышна перестрелка.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 15 июля.

По оценке израильских спецслужб, лидер "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) Мухаммад Дэйф присутствовал на месте около Хан-Юниса, которое было атаковано ВВС ЦАХАЛа 13 июля, передает "Кан". Там же находился Рафа Салама – командир "Батальона Хан-Юнис" террористической организации ХАМАС, признанный убитым. После атаки собираются разведданные с целью выяснения судьбы Дэйфа, который, если и не был убит, но с высокой вероятностью мог быть ранен.