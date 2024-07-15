В промышленной зоне "Бар Лев" на севере Израиля тяжело травмирован рабочий
время публикации: 15 июля 2024 г., 18:45 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 18:45
На заводе, находящемся в промышленной зоне "Бар Лев" возле мошава Ахихуд, рабочий получил тяжелые травмы при падении с большой высоты.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что рабочий (примерно 60 лет) получил черепно-мозговую травму и множественные переломы.
Пострадавший доставлен в больницу в Нагарии.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июля 2024