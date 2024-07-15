Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 15 июля, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Утром местами дождь на севере и в центре страны.

В Иерусалиме – 21-30 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 26-30, в Эйлате – 29-41, в Беэр-Шеве – 24-33, в Мицпе-Рамоне – 22-33, на побережье Мертвого моря – 30-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-31, в Ариэле – 22-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-35, на Голанских высотах – 23-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градусов, высота волн – 80-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

Во вторник-среду – повышение температуры. В четверг жара немного спадет.