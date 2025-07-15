Регистратор НКО распорядилась о расформировании НКО "Помощь 48", связанной с партией РААМ

Регистратор некоммерческих организаций адвокат Йосефа Марголин приняла решение о расформировании НКО "Сиюа 48" ("Помощь 48"), связанной с партией РААМ, в связи с серьезными нарушениями и финансированием террора.

НКО "Помощь 48" фактически является социальным крылом южного крыла "Исламского движения", политическим крылом которого является партия РААМ. Многие из руководителей НКО являются членами РААМ и были или до сих пор являются членами ее списка в Кнессет.

Свое решение Марголин обосновывает перечнем нарушений, включая перевод в 2021-2022 годах 2 миллионов шекелей благотворительной организации в Хевроне, которая еще в 2012 году была объявлена вне закона за финансирование террора.

В 2020 году НКО передала 933 тысячи шекелей организации под названием "Хайр Умма", базирующейся в Турции и являющейся финансовой структурой террористической организации ХАМАС.