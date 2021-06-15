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NEWSru.co.il :: В Израиле15 июня 2021 г., 12:26

"Марш с флагами": маршрут, расписание, безопасность

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"Марш с флагами": маршрут, расписание, безопасность

15 июня в Иерусалиме пройдет традиционный "Марш с флагами". Мероприятие должно было состояться в День Иерусалима (10 мая), однако тогда правительство приняло решение о переносе даты его проведения.

14 июня, в день своего вступления в должность министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев утвердил проведение Марша по изначальному маршруту с небольшими изменениями.

Мероприятие начнется примерно в 18:00 на улице Невиим, оттуда участники Марша дойдут до Шхемских ворот Старого города, где пройдет короткий хэппенинг. После этого участники отправятся к Яффским воротам, через которые войдут в Старый город и дойдут до Стены Плача. Чтобы избежать чрезмерного скопления людей, часть марширующих пройдет через еврейский квартал, а некоторые – через мусульманский.


Более двух с половиной тысяч сотрудников полиции и бойцов пограничной полиции (МАГАВ) будут обеспечивать порядок в ходе мероприятия.

Сообщается, что начиная с 15:30 некоторые магистрали в столице будут закрыты для движения транспорта.

Генеральный инспектор полиции Коби Шабтай распорядился усилить подразделения полиции, дислоцированные в столице, а также в смешанных городах из опасения перед возможными беспорядками.

Армия обороны Израиля также готовится к возможным последствиям "Марша с флагами". Помимо прочего, развернуты дополнительные батареи системы "Железный купол" в связи с опасениями по поводу возможного возобновления ракетных обстрелов из сектора Газы.

Депутат Кнессета Яир Голан (МЕРЕЦ) подверг критике решение о проведении мероприятия. "Это еще одна попытка ультраправых, мессиански настроенных активистов поджечь Ближний Восток, взорвать ситуацию в Израиле, чтобы не дать возможности новому правительству нормально функционировать", – сказал он.

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