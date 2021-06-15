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NEWSru.co.il :: В Израиле15 июня 2021 г., 17:47

В Иерусалиме начался "Марш с флагами"

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В Иерусалиме начался "Марш с флагами" В Иерусалиме начался "Марш с флагами"

В израильской столице началось традиционное шествие с флагами. Колонна участников направляется от улицы Невиим к Шхемским воротам Старого города, где пройдет короткий хэппенинг. По оценкам полиции, в шествии принимают участие около 5 тысяч человек.

Еще до начала мероприятия на площади перед Шхемскими воротами и на улице Султан Сулейман начались столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и арабской молодежью. Радиостанция "Кан Бет" передала, что один из участников беспорядков толкнул полицейского и тот, упав с лестницы, получил травмы.

Служба скорой помощи "Красного полумесяца" сообщила, что в результате столкновений с израильскими пограничниками в Старом городе Иерусалима были ранены пять человек. По словам парамедиков, трое мужчин были ранены резиновыми пулями, один - осколком шоковой гранаты, и еще один - в результате падения.

После начала марша в Иерусалиме был изменен маршрут захода на посадку пассажирских самолетов, прибывающих в международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Маршруты гражданских самолетов изменены таким образом, чтобы они не пролетали над районами к югу от Тель-Авива из-за угрозы ракетных обстрелов из сектора Газы.


От Шхемских ворот участники отправятся к Яффским воротам, через которые войдут в Старый город и дойдут до Стены Плача. Чтобы избежать чрезмерного скопления людей, часть марширующих пройдет через еврейский квартал, а некоторые – через мусульманский.

Более трех тысяч сотрудников полиции и бойцов пограничной полиции (МАГАВ) обеспечивают порядок в ходе мероприятия.

Генеральный инспектор полиции Коби Шабтай распорядился усилить подразделения полиции, дислоцированные в столице, а также в смешанных городах из опасения перед возможными беспорядками.

Армия обороны Израиля также готовится к возможным последствиям "Марша с флагами". Помимо прочего, развернуты дополнительные батареи системы "Железный купол" в связи с опасениями по поводу возможного возобновления ракетных обстрелов из сектора Газы.

Мероприятие должно было состояться в День Иерусалима (10 мая), однако тогда правительство приняло решение о переносе даты его проведения. Сегодняшний марш и его маршрут был утвержден днем ранее министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом.

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