Отношение к новому правительству Израиля. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос, целью которого было выяснение отношения наших читателей к новому, 36-му правительству Израиля, начавшему свою работу 14 июня 2021 года.

В опросе, который проводился в течение одних суток, 14-15 июня, приняли участие 6638 респондентов (5342 из них ответили на все 18 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что 46% наших читателей радует создание коалиции "Еш Атид", "Ямина", "Тиква Хадаша", НДИ, "Кахоль Лаван", "Авода", МЕРЕЦ, РААМ. 39% такая коалиция не радует. Прочие затрудняются с определением своего отношения.

Около 50% не согласны с тем, что правительство, сформированное такой коалицией, можно называть правительством единства. 37% с таким определением согласны.

59% не считают это правительство "левым" (как утверждают в "Ликуде"). 29% согласны, что это правительство "левое".

Вопрос: "С вашей точки зрения, являются ли обманом избирателей действия Нафтали Беннета, присоединившегося к коалиции с левыми партиями?" 31% выбрали ответ: "Нет, так как главным обещанием Беннета было не допустить пятых выборов". 23% ответили: "Да, так как он публично обещал не входить в коалицию, где Лапид премьер-министр даже по ротации". 21%: "Нет, так как он всю предвыборную кампанию говорил о необходимости сменить власть". 18%: "Да, так как он всегда отрицал возможность союза с антисионистскими партиями, а сейчас в коалиции с РААМ".

Вопрос: "Авигдор Либерман заявлял, что присоединится только к "либеральному сионистскому правительству". Является ли таковой новая коалиция?" Самый частый ответ, 36%: "Да, так как в ней большинство составляют сионистские партии и нет ультраортодоксов". 29% ответили: "Нет, так как в ней партия РААМ, не являющаяся ни сионистской, ни либеральной". 17%: "Да, так как у этой коалиции либеральная, сионистская повестка дня". 11%: "Нет, так как в ней нет "Ликуда", главного представителя либерально-сионистского крыла".

Вопрос: "Какой, по вашему мнению, является главная задача нового правительства?" Ответы распределились так: 1) утверждение государственного бюджета – 31%, 2) экономические реформы – 26%, 3) изменение избирательной системы – 14%. Прочие варианты получили менее 5% голосов.

74% респондентов поддерживают законопроект, ограничивающий срок пребывания премьер-министра на своем посту двумя каденциями или восемью годами. 19% против такого закона.

После формирования нынешнего правительства 41% наших читателей заявили, что их отношение к Яиру Лапиду улучшилось, 11% сказали, что их отношение ухудшилось. К Нафтали Беннету – 26% сказали, что улучшилось, 35% – что ухудшилось. К Биньямину Нетаниягу – 9% улучшилось, 38% ухудшилось. К Гидеону Саару – 21% улучшилось, 26% ухудшилось. К Авигдору Либерману – 22% улучшилось, 25% ухудшилось.

47% участников опроса считают, что Биньямин Нетаниягу должен покинуть пост главы "Ликуда" в связи с утратой власти партией. 35% придерживаются противоположного мнения.

Вопрос: "Кого бы вы хотели видеть на посту главы "Ликуда" в случае ухода Нетаниягу?" 19% проголосовали за Нира Барката, 18% – за Юлия Эдельштейна, 10% – за Исраэля Каца. В поддержку других кандидатов высказались менее 5% опрошенных.

Вопрос: "За какую партию или блок вы бы проголосовали, если бы выборы в Кнессет 25-го созыва состоялись сейчас?" Больше всего голосов, 28%, набрала партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу. При этом за "Ликуд" во главе с другим лидером готовы голосовать 7% опрошенных. За НДИ во главе с Авигдором Либерманом – 26%, за "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом – 21%. Далее следуют "Тиква Хадаша" во главе с Гидеоном Сааром – 4%, "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем – 3%, "Ямина" во главе с Нафтали Беннетом – 2%, "Кахоль Лаван" во главе с Бени Ганцем – 1,5%, "Авода" во главе с Мейрав Михаэли – 1%, МЕРЕЦ во главе с Ницаном Горовицем – 1%. Прочие партии получили менее 1% голосов.

30% отвечавших на наши вопросы считают, что нынешнее правительство просуществует менее одного года. 20% полагают, что это правительство будет действовать год-два. 17% верят, что оно проработает полную каденцию. И 7% думают, что правительство доживет до смены премьер-министра по ротации и развалится.