Начинается "сезон медуз" на израильском побережье Средиземного моря
Поступают сообщения о появлении медуз в южной части израильского побережья Средиземного моря – в районе Ашкелона, Ашдода до пляжа Пальмахим. Постепенно медузы будут появляться и севернее. По всей видимости, можно говорить о начале "сезона медуз", хотя в центральной и северной части побережья медуз пока почти нет.
Следить за сообщениями об обнаружении медуз около израильского побережья Средиземного моря можно по интерактивной карте на сайте Meduzot.co.il.
Обычно "сезон медуз" на средиземноморском побережье Израиля длится от полутора до двух месяцев. Хотя летом 2021 года он начался во второй половине июня и длился около месяца.
Отметим, что в настоящее время температура воды около побережья в Средиземном море 26 градусов, высота волн до 80 см. Условия для купания хорошие. Однако следует соблюдать осторожность, лучше плавать в маске, чтобы видеть происходящее вокруг и избегать соприкосновения с медузами.
Медузы израильского побережья Средиземного моря
Около израильского побережья Средиземного моря обычно наблюдаются скопления двух типов опасных медуз: Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca) и Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica).
Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги".
"Пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку, "ропилемы" – белые или голубоватые. Размер этих медуз от 5 до 30 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.
Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги". Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте). Есть на израильском побережье и другие виды медуз.
Меры предосторожности
Соприкосновение с щупальцами опасных медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.
Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.
Наиболее разумным поведением, если вы оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.
При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.
Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.
В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.
Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.
Уже дома на чистую кожу можно нанести гель для успокоения кожи. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.
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