Начинается "сезон медуз" на израильском побережье Средиземного моря

Поступают сообщения о появлении медуз в южной части израильского побережья Средиземного моря – в районе Ашкелона, Ашдода до пляжа Пальмахим. Постепенно медузы будут появляться и севернее. По всей видимости, можно говорить о начале "сезона медуз", хотя в центральной и северной части побережья медуз пока почти нет.

Следить за сообщениями об обнаружении медуз около израильского побережья Средиземного моря можно по интерактивной карте на сайте Meduzot.co.il.

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Обычно "сезон медуз" на средиземноморском побережье Израиля длится от полутора до двух месяцев. Хотя летом 2021 года он начался во второй половине июня и длился около месяца.

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Отметим, что в настоящее время температура воды около побережья в Средиземном море 26 градусов, высота волн до 80 см. Условия для купания хорошие. Однако следует соблюдать осторожность, лучше плавать в маске, чтобы видеть происходящее вокруг и избегать соприкосновения с медузами.

Медузы израильского побережья Средиземного моря

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Около израильского побережья Средиземного моря обычно наблюдаются скопления двух типов опасных медуз: Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca) и Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica).

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Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги".

"Пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку, "ропилемы" – белые или голубоватые. Размер этих медуз от 5 до 30 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.

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Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги". Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте). Есть на израильском побережье и другие виды медуз.

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Меры предосторожности

Соприкосновение с щупальцами опасных медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

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Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

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Наиболее разумным поведением, если вы оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

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Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

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В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести гель для успокоения кожи. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.