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    В Израиле

    Политический тупик: коалиция не функционирует, оппозиция не может привести к выборам

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    Политический тупик: коалиция не функционирует, оппозиция не может привести к выборам
    Yonatan Sindel/Flash90

    Коалиция взвешивает возможность бойкотировать голосования в Кнессете, которые намечены на 15 июня. Эта возможность проверяется в связи с отсутствием у коалиции большинства и ожиданием неизбежных поражений при голосованиях.

    Утром 15 июня стало известно, что депутат Кнессета Нир Орбах ("Ямина") уехал на несколько дней на север страны и не будет принимать участия в заседаниях Кнессета в ближайшие дни. В коалиции ожидают, что депутаты Мазен Ранаем (РААМ), Райда Ринауи-Зуаби (МЕРЕЦ) и Михаэль Битон ("Кахоль Лаван") также не проголосуют с коалицией.

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    Помимо прочего 15 июня будет вынесен на голосование законопроект об изменении порядка назначения судей Верховного суда. Этот закон предусматривает, что глава Верховного суда будет назначаться правительством с утверждения Кнессета. Против этого законопроекта резко возражает министр юстиции Гидеон Саар ("Тиква Хадаша"). "Думаю, что нам удастся утвердить этот законопроект в предварительном чтении. К сожалению, многие хорошие законопроекты эта коалиция хоронила, не исключено, что похоронит и этот", – сказал в интервью "Кан РЭКА" депутат Кнессета Симха Ротман ("Ционут Датит").

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    В "Ликуде" намерены вынести уже на следующей неделе на голосование законопроект о роспуске Кнессета. Объединенный список заявил, что поддержит этот законопроект, однако в "Ликуде" опасаются, что арабская партия придет к закулисному соглашению с коалицией и торпедирует законопроект в самый последний момент.

    За кулисами продолжаются проверки возможности создать альтернативное правительство в действующем Кнессете. Шансы на это расцениваются как крайне невысокие. Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу, как утверждают в Кнессете, предпочитает выборы, так как опросы предсказывают ему более убедительную победу, чем та, на которую он может рассчитывать в случае формирования нового правительства в действующем Кнессете.

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    В нынешней коалиции нет единого мнения по поводу создания альтернативного правительства во главе с Нетаниягу. В "Ямине" все громче звучат голоса в поддержку такого шага. Ранее это предложение поддерживала только Айелет Шакед. Однако после выхода Нира Орбаха из коалиции ситуация изменилась. Как сообщала журналист портала Walla Таль Шалев, сразу после того, как Орбах объявил о своем решении, премьер-министр Нафтали Беннет распорядился провести анонимный телефонный опрос среди людей, считающихся избирателями "Ямины". Респондентам было предложено ответить лишь на один вопрос: как они относятся к возможности создания правительства во главе с Биньямином Нетаниягу. Результаты к настоящему моменту не опубликованы. В окружении Беннета категорически отвергают утверждения о том, что опрос распространен по инициативе главы правительства.

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    В свою очередь, в партии "Тиква Хадаша" отвергают возможность создания правительства во главе с Нетаниягу. Заместитель министра просвещения Меир Ицхак А-Леви заявил в интервью "Кан РЭКА", что позиция партии осталась неизменной. "Мы не войдем в коалицию, которую возглавит человек, обвиняемый в уголовных преступлениях", – заявил А-Леви.

    В политических кругах убеждены, что несогласие "Тиква Хадаша" связано с недоверием между Гидеоном Сааром и Биньямином Нетаниягу. Министр юстиции опасается, что, создав правительство, Нетаниягу найдет повод обрушить его через короткое время и пойти на выборы, являясь действующим премьер-министром.

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    Дилемма депутатов перед голосованием по роспуску Кнессета связана также и с тем, кто возглавит переходное правительство. В политических кругах полагают, что Нир Орбах не захочет быть тем, кто станет депутатом, обеспечившим Яиру Лапиду период пребывания на посту премьер-министра на период выборов. Поэтому после голосования в предварительном чтении за роспуск Кнессета законопроект может быть заморожен, а коалиция сохранится, но не сможет эффективно функционировать.

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