В Шхеме ЦАХАЛ "ювелирно" взорвал квартиру боевика, причастного к гибели израильского военнослужащего. Видео

Поздно вечером 14 июня израильские военные вошли в Шхем с целью разрушения квартиры одного из боевиков, причастных к убийству 11 октября 2022 года старшего сержанта Идо Баруха. Рано утром операция была завершена, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Речь идет о квартире Асамы Тауиля – одного из боевиков, застреливших Идо Баруха. Операция проводилась в районе Рафидия в Шхеме.

Во время проведения операции местные боевики пытались помешать военным, применяя огнестрельное оружие, петарды и "коктейли Молотова". Военные применили средства для разгона толпы, по вооруженным боевикам велся огонь на поражение.

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В ходе проведенной операции среди израильских военных пострадавших нет.

Палестинские источники сообщают, что в ходе перестрелки был ранен в голову боевик из группировки "Львиное логово" ("Арин аль-Асуд") Халиль аль-Анис. Позже его смерть констатировали в больнице "Рафидия".

ЦАХАЛ представил видеозапись, судя по которой квартира террориста располагалась на третьем этаже четырехэтажного жилого дома. Квартира была взорвана, при этом соседним квартирам был причинен минимальный ущерб. На видеозаписи видно, что в двух квартирах во время проведения операции в момент подрыва продолжал гореть свет.

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11 октября 2022 года на перекрестке Ганот, недалеко от поселка Шавей Шомрон, боевики группировки "Львиное логово" из автомобиля, ехавшего на высокой скорости, обстреляли из автоматического оружия солдат из бригады "Гивати", охранявших участников ежегодного марша, проводимого в дни праздника Суккот в "зоне С". Одной из пуль был смертельно ранен 21-летний сержант Идо Барух. В течение последующих недель участники нападения были обнаружены: одни из них были убиты, другие задержаны.