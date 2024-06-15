ЦАХАЛ: на севере зафиксирован ряд воздушных целей, пересекших ливано-израильскую границу

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, после того как в 12:56 на севере Израиля прозвучал сигнал тревоги, был зафиксирован ряд воздушных целей, пересекших ливано-израильскую границу.

Некоторые из них упали в районе поселка Горен. Пострадавших нет. На месте падения одной из ракет вспыхнул пожар.

Напомним, в 12:56 воздушная тревога сработала в населенных пунктах Араб Аль-Арамше, Яара, Ханита, Горен, Горнот а-Галиль, Эйлон, Идмит.