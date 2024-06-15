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Израиль

ЦАХАЛ: на севере зафиксирован ряд воздушных целей, пересекших ливано-израильскую границу

время публикации: 15 июня 2024 г., 15:03 | последнее обновление: 15 июня 2024 г., 15:52
ЦАХАЛ: на севере зафиксирован ряд воздушных целей, пересекших ливано-израильскую границу
Ayal Margolin/Flash90

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, после того как в 12:56 на севере Израиля прозвучал сигнал тревоги, был зафиксирован ряд воздушных целей, пересекших ливано-израильскую границу.

Некоторые из них упали в районе поселка Горен. Пострадавших нет. На месте падения одной из ракет вспыхнул пожар.

Напомним, в 12:56 воздушная тревога сработала в населенных пунктах Араб Аль-Арамше, Яара, Ханита, Горен, Горнот а-Галиль, Эйлон, Идмит.

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