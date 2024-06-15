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Израиль

ЦАХАЛ атаковал военное здание "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 15 июня 2024 г., 09:08 | последнее обновление: 15 июня 2024 г., 09:27
ЦАХАЛ атаковал военное здание "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ атаковал военное здание "Хизбаллы", расположенное в районе Кила, недалеко от места, откуда производились запуски ракет в направлении Метулы.

Что касается воздушной тревоги, прозвучавшей в субботу рано утром в поселке Цивон (Верхняя Галилея), то ЦАХАЛ сообщает, что зафиксированы две ракеты, выпущенные с территории Ливана. Пострадавших нет.

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