ЦАХАЛ атаковал военное здание "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 15 июня 2024 г., 09:08 | последнее обновление: 15 июня 2024 г., 09:27
ЦАХАЛ атаковал военное здание "Хизбаллы", расположенное в районе Кила, недалеко от места, откуда производились запуски ракет в направлении Метулы.
Что касается воздушной тревоги, прозвучавшей в субботу рано утром в поселке Цивон (Верхняя Галилея), то ЦАХАЛ сообщает, что зафиксированы две ракеты, выпущенные с территории Ливана. Пострадавших нет.
Ссылки по теме