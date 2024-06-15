ЦАХАЛ атаковал военное здание "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ атаковал военное здание "Хизбаллы", расположенное в районе Кила, недалеко от места, откуда производились запуски ракет в направлении Метулы.

Что касается воздушной тревоги, прозвучавшей в субботу рано утром в поселке Цивон (Верхняя Галилея), то ЦАХАЛ сообщает, что зафиксированы две ракеты, выпущенные с территории Ливана. Пострадавших нет.