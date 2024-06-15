Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 15 июня, температура существенно не изменится и будет заметно выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. Малооблачно.

В Иерусалиме – 27-36 градусов, в Тель-Авиве – 23-33, в Хайфе – 27-30, в Эйлате – 30-44, в Беэр-Шеве – 21-41, в Мицпе-Рамоне – 26-36, на побережье Мертвого моря – 32-42, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 28-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-41, на Голанских высотах – 26-40.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В воскресенье-понедельник жара немного спадет. Во вторник – без существенных изменений.