ЦАХАЛ сообщил о гибели в секторе Газы восьми военнослужащих. Пока названо имя только одного из них

ЦАХАЛ сообщил о гибели на юге сектора Газы восьми военнослужащих. Пока разрешено к публикации имя только одного из них.

По предварительным данным, БТР, в котором находились бойцы, подорвался на взрывном устройстве в районе Таль ас-Султан, к западу от Рафиаха.

Семьи всех погибших уведомлены о случившемся.

Это капитан Уасим Махмуд, 23 года, из Бейт-Джана, замкомандира роты 601-го батальона 401-й бригады.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 306 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 658 военнослужащих ЦАХАЛа.