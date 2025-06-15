МАДА: в результате ракетного обстрела в Бат-Яме погибла женщина, десятки пострадавших

МАДА: в результате ракетного обстрела из Ирана в Бат-Яме погибла женщина примерно 60 лет, более 20 пострадавших направлены в больницы – один в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие ранения и травмы.

Также в районе Шфела была оказана помощь 24 пострадавшим в результате падения ракеты около здания. Двое раненых в тяжелом состоянии, восемь в состоянии средней степени тяжести, 14 получили легкие ранения и травмы.