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Израиль

"Кан-11: Израиль попросил у США помощи для уничтожения ядерного объекта в Фордо

Иран
Израиль
США
ВВС
время публикации: 15 июня 2025 г., 20:35 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 20:55
"Кан-11: Израиль попросил у США помощи для уничтожения ядерного объекта в Фордо
Пресс-служба ЦАХАЛа

По информации телеканала "Кан-11", Израиль официально обратился к США с просьбой о помощи в уничтожении подземного ядерного объекта в Фордо.

По данным телеканала, вопрос участия США в атаках против ядерных объектов Ирана будет вновь поднят министром обороны Исраэлем Кацем в беседе с министром обороны США Питом Хегсетом. Разговор запланирован на вечер 15 июня.

Израиль
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