"Кан-11: Израиль попросил у США помощи для уничтожения ядерного объекта в Фордо

По информации телеканала "Кан-11", Израиль официально обратился к США с просьбой о помощи в уничтожении подземного ядерного объекта в Фордо.

По данным телеканала, вопрос участия США в атаках против ядерных объектов Ирана будет вновь поднят министром обороны Исраэлем Кацем в беседе с министром обороны США Питом Хегсетом. Разговор запланирован на вечер 15 июня.