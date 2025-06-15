Двое израильтян арестованы по подозрению в работе на иранскую разведку

Разрешено к публикации: двое граждан Израиля были арестованы 14 июня по подозрению в совершении преступлений против безопасности Государства Израиль по заданию иранской разведки.

Подробности расследования запрещены к публикации.

Отметим, что за последнее время было множество сообщений о задержаниях израильтян, действовавших по заданию иранской разведки. Однако, как правило, все подробности вскоре сообщались полицией и прокуратурой.