Двое израильтян арестованы по подозрению в работе на иранскую разведку
время публикации: 15 июня 2025 г., 01:17 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 01:55
Разрешено к публикации: двое граждан Израиля были арестованы 14 июня по подозрению в совершении преступлений против безопасности Государства Израиль по заданию иранской разведки.
Подробности расследования запрещены к публикации.
Отметим, что за последнее время было множество сообщений о задержаниях израильтян, действовавших по заданию иранской разведки. Однако, как правило, все подробности вскоре сообщались полицией и прокуратурой.