В результате обстрела в центре Израиля причинен ущерб, есть пострадавшие
время публикации: 15 июня 2025 г., 03:00 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 03:23
Полиция сообщает, что в ночь на 15 июня в результате ракетного обстрела в районе Тель-Авива (без указания конкретного места) причинен ущерб.
Предварительно: есть пострадавшие, их число и состояние уточняются.
МАДА: причинен ущерб в Бат-Яме, 12 легкораненых.
МАДА: есть один тяжелораненый в Реховоте, причинен ущерб жилым зданиям в двух локациях.