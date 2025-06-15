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Израиль

В результате обстрела в центре Израиля причинен ущерб, есть пострадавшие

время публикации: 15 июня 2025 г., 03:00 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 03:23
В результате обстрела в центре Израиля причинен ущерб, есть пострадавшие
Пресс-служба МАДА

Полиция сообщает, что в ночь на 15 июня в результате ракетного обстрела в районе Тель-Авива (без указания конкретного места) причинен ущерб.

Предварительно: есть пострадавшие, их число и состояние уточняются.

МАДА: причинен ущерб в Бат-Яме, 12 легкораненых.

МАДА: есть один тяжелораненый в Реховоте, причинен ущерб жилым зданиям в двух локациях.

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