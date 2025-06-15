В результате ракетного обстрела в Тамре погибла молодая женщина, еще одна в критическом состоянии

В результате падения иранской ракеты на двухэтажный дом в Тамре, в Западной Галилее, погибла женщина примерно 20 лет. Семь раненых направлены в больницы.

Одна из раненых, женщина примерно 30 лет, в критическом состоянии.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Раненые направлены в больницы Хайфы.

В Тамре проживают более 34 тысяч человек – почти все они арабы-мусульмане.