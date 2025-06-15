В результате ракетного обстрела в Тамре погибла молодая женщина, еще одна в критическом состоянии
время публикации: 15 июня 2025 г., 00:23 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 00:56
В результате падения иранской ракеты на двухэтажный дом в Тамре, в Западной Галилее, погибла женщина примерно 20 лет. Семь раненых направлены в больницы.
Одна из раненых, женщина примерно 30 лет, в критическом состоянии.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Раненые направлены в больницы Хайфы.
В Тамре проживают более 34 тысяч человек – почти все они арабы-мусульмане.
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