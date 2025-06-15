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Израиль

В результате ракетного обстрела в Тамре погибла молодая женщина, еще одна в критическом состоянии

Иран
Галилея
время публикации: 15 июня 2025 г., 00:23 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 00:56
Уточнение: в результате ракетного обстрела в Тамре погибла молодая женщина
Пресс-служба МАДА

В результате падения иранской ракеты на двухэтажный дом в Тамре, в Западной Галилее, погибла женщина примерно 20 лет. Семь раненых направлены в больницы.

Одна из раненых, женщина примерно 30 лет, в критическом состоянии.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Раненые направлены в больницы Хайфы.

В Тамре проживают более 34 тысяч человек – почти все они арабы-мусульмане.

Израиль
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