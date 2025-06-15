Жертвами ракетного обстрела из Ирана в Тамре стали три женщины, 20 пострадавших

Завершены поисково-спасательные работы на месте падения иранской баллистической ракеты в городе Тамра, в Западной Галилее, восточней Хайфы.

Подтверждена гибель трех женщин.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о 10 легкораненых. Пострадавшие доставлены в больницы Хайфы и Нагарии.

Кроме того, была оказана помощь еще 10 людям в состоянии нервного шока.

Помимо этого, в других районах на севере еще два человека получили во время обстрела легкие осколочные ранения.

В Тамре проживают более 34 тысяч человек – почти все они арабы-мусульмане.

Общее число жертв ракетных обстрелов из Ирана с 13 июня возросло до шести.