x
15 июня 2025
|
последняя новость: 03:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 июня 2025
|
15 июня 2025
|
последняя новость: 03:00
15 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Жертвами ракетного обстрела из Ирана в Тамре стали три женщины, 20 пострадавших

Иран
Погибшие
Галилея
время публикации: 15 июня 2025 г., 01:58 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 02:08
Жертвами ракетного обстрела из Ирана в Тамре стали три женщины, 20 пострадавших
Пресс-служба МАДА

Завершены поисково-спасательные работы на месте падения иранской баллистической ракеты в городе Тамра, в Западной Галилее, восточней Хайфы.

Подтверждена гибель трех женщин.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о 10 легкораненых. Пострадавшие доставлены в больницы Хайфы и Нагарии.

Кроме того, была оказана помощь еще 10 людям в состоянии нервного шока.

Помимо этого, в других районах на севере еще два человека получили во время обстрела легкие осколочные ранения.

В Тамре проживают более 34 тысяч человек – почти все они арабы-мусульмане.

Общее число жертв ракетных обстрелов из Ирана с 13 июня возросло до шести.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook