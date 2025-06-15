Жертвами ракетного обстрела из Ирана в Тамре стали три женщины, 20 пострадавших
время публикации: 15 июня 2025 г., 01:58 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 02:08
Завершены поисково-спасательные работы на месте падения иранской баллистической ракеты в городе Тамра, в Западной Галилее, восточней Хайфы.
Подтверждена гибель трех женщин.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о 10 легкораненых. Пострадавшие доставлены в больницы Хайфы и Нагарии.
Кроме того, была оказана помощь еще 10 людям в состоянии нервного шока.
Помимо этого, в других районах на севере еще два человека получили во время обстрела легкие осколочные ранения.
В Тамре проживают более 34 тысяч человек – почти все они арабы-мусульмане.
Общее число жертв ракетных обстрелов из Ирана с 13 июня возросло до шести.