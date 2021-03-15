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NEWSru.co.il :: В Израиле15 марта 2021 г., 23:32

Предотвращен теракт в Бейт-Эле, террористы нейтрализованы

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Предотвращен теракт в Бейт-Эле, террористы нейтрализованы

В ночь на 16 марта военнослужащими территориальной бригады "Биньямин" был предотвращен теракт в Бейт-Эле.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что трое террористов предприняли попытку поджога жилых домов в поселении с помощью бутылок с зажигательной смесью.

Военнослужащие бригады "Биньямин", действуя в соответствии с инструкцией о задержании подозреваемых, после предупредительных выстрелов открыли огонь в сторону террористов.

Армейская пресс-служба передала, что было зафиксировано попадание в две из трех целей.


Хамасовский палестинский информационный центр написал, что возле Бейт-Эля ранены "двое молодых людей", они получили ранения средней тяжести.

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