Предотвращен теракт в Бейт-Эле, террористы нейтрализованы

В ночь на 16 марта военнослужащими территориальной бригады "Биньямин" был предотвращен теракт в Бейт-Эле.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что трое террористов предприняли попытку поджога жилых домов в поселении с помощью бутылок с зажигательной смесью.

Военнослужащие бригады "Биньямин", действуя в соответствии с инструкцией о задержании подозреваемых, после предупредительных выстрелов открыли огонь в сторону террористов.

Армейская пресс-служба передала, что было зафиксировано попадание в две из трех целей.

Хамасовский палестинский информационный центр написал, что возле Бейт-Эля ранены "двое молодых людей", они получили ранения средней тяжести.