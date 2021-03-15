Чего ждут израильские арабы от новых выборов. Интервью с Диной Лиснянской

Израильские арабы составляют около 20% населения Израиля. Два года назад, перед выборами в Кнессет 21-го созыва, общий список арабских партий, набравший до того 12 мандатов, раскололся на блоки РААМ-БАЛАД и ХАДАШ-ТААЛ. В итоге арабское представительство в Кнессете сократилось до 10 мандатов (4 + 6). На последовавших вскоре выборах в Кнессет 22-го и 23-го созывов список снова объединился, набрав сначала 13 мандатов, а затем, при рекордном уровне участия арабского сектора в выборах, – 15 мандатов.

Однако к четвертым за последние два года выборам представители арабского сектора снова подходят расколотыми – из общего списка вышла исламистская партия РААМ. И, что более интересно, изменились взаимоотношения арабских и сионистских партий. Лидер РААМ Мансур Аббас заявил о готовности сотрудничать с "сионистским правительством", если это позволит получить бюджеты для арабских населенных пунктов. Правящая партия "Ликуд", пару выборов назад пугавшая избирателей "наплывом арабов в избирательных участках", теперь напоминает, что именно она приложила наибольшие усилия к реальному развитию арабского сектора, а Биньямин Нетаниягу значительное время уделяет визитам в арабские города. Формирование правящей коалиции, опирающейся на арабские партии, перестало быть табу, "о котором говорят только в МЕРЕЦе".

О предвыборной ситуации в арабском сегменте израильской политики, переживающем не менее бурные времена, чем сегмент еврейский, в интервью редакции NEWSru.co.il рассказывает израильский арабист, сотрудник Ариэльского и Тель-Авивского университетов, доктор Дина Лиснянская.

Материал подготовил Михаил Шафранов.

С нашего предыдущего разговора прошло два года и три предвыборные кампании. Что изменилось на израильско-арабской улице за этот период?

Два года назад мы говорили про тенденции, и про то, что молодежь отходит от кланового голосования и ищет, за кого голосовать. И гораздо более важный вопрос – что именно интересует арабского избирателя. И если два года назад можно было говорить о наметившейся тенденции, то теперь можно уже совершенно четко говорить – начиная с 2015 года арабская политика начала переключаться от вопроса национальной идентификации на вопросы повседневной жизни в рамках израильского общества, вопросы интеграции. Национальный палестинский вопрос играет все меньшую роль в предвыборных кампаниях арабских политиков.

На авансцену выходят внутренние проблемы, связанные с израильским гражданством. Арабское меньшинство активно показывает, что не готово больше быть "номинально израильским", а реально хочет участвовать в жизни государства, понимая, что без этого у него нет будущего. На текущий момент израильских арабов больше всего интересуют вопросы внутренней безопасности и проблемы инфраструктуры. В поиске ответов на вопросы "Кто остановит разгул криминала?" и "Кто будет строить инфраструктуру?" и будут распределяться арабские голоса.

Партия РААМ представляет "Исламское движение" и имеет свой стабильный электорат, который голосовал бы за нее и в рамках общего списка. Поэтому уход Аббаса вызван не стремлением отобрать голоса у других составляющих общего списка, а внутренними конфликтами в руководстве этого списка, к которым приложил руку Нетаниягу. При этом общий список также недосчитается множества голосов. Нужно понимать, что значительное количество израильских арабов воспринимают Общий список как недостаточно прагматичный. Вопрос самоидентификации, палестинский вопрос, конечно же волнует их, но находится уже не на первом месте. Он уже не является той причиной, ради которой стоит идти на избирательный участок.

По факту больше всего средств на развитие арабского сектора выделялось при правительствах во главе с Биньямином Нетаниягу. Израильские арабы готовы голосовать за него?

Нетаниягу активно использует эту карту, несомненно, рассчитывая собрать голоса тех израильских арабов, которые готовы голосовать за сионистские партии, то есть те голоса, что традиционно доставались "Аводе" и МЕРЕЦу.

Вопрос, насколько эти лозунги "Ликуда" воспринимаются арабскими избирателями?

Посмотрите, как принимали в населенных пунктах Вади-Ара Биньямина Нетаниягу, и как там же чуть не линчевали Мансура Аббаса. Нетаниягу отлично чувствует публику, прекрасно понимая, чего от него ожидают, и как он может сыграть на арабском голосе. Его представление как Абу-Яира, распитие кофе в бедуинском шатре, визиты в квартал Джуариш в Рамле и в арабские деревни и города – обращены к тем арабским голосам, которые не уйдут автоматически общему списку арабских партий.

Ну во-первых, следует сделать поправку на то, что он работает с "Ликудом". Даже в лучшие годы "Аводы" она не получала больше одного арабского мандата, а в последние годы во все сионистские партии вместе столько арабских голосов не уходило. Кроме того, арабский представитель получил в списке "Ликуда" непроходное 39-е место, и это не прошло незамеченным. Не забыли Нетаниягу и его слов про "автобусы с арабами, едущие на избирательные участки". Поэтому пока я не вижу, чтобы прогноз Смита соответствовал реальности. Но если такое действительно произойдет, это будет свидетельствовать, что тенденция в сторону интеграции, о которой я говорила два года назад, и о расширении которой говорю сейчас, не просто расширяется, а расширяется невероятно быстро.

Помимо "Ликуда", на арабские голоса рассчитывают и другие сионистские партии, включившие арабских представителей в свои списки – МЕРЕЦ, "Авода", "Кахоль Лаван". Из тех, кого не относят к правому лагерю, только в "Еш Атид" нет арабского представителя. При этом и Рейда Ринауи Зуаби (МЕРЕЦ) и Ибтисам Маарана ("Авода") успели оказаться в центре скандалов со своими высказываниями. Это как-то повлияло на их позиции в арабском секторе?

По поводу "Еш Атид" я ничего сказать не могу. А наличие арабских представительниц в "Аводе" и МЕРЕЦе скорее направлено на еврейских избирателей, а не на арабских, поэтому эти скандалы не имели никакого значения для арабских избирателей. Если вы помните, на прошлых выборах общий список арабских партий провел гениальную предвыборную кампанию на двух (даже на трех, включая идиш) языках, ориентируя ее на разных языках на разные аудитории. В израильской политике учатся быстро, и на этот раз подобное уже не пройдет не только для арабского списка, которому в этот раз достанется меньше еврейских голосов, но и для арабских депутатов в сионистских партиях, которым конкуренты уже не спускают разные лозунги на разных языках.

Да, на этих выборах арабские избиратели будут голосовать менее активно. Во-первых, потому что скажется усталость от выборов. Во-вторых, сейчас они не видят, что эти выборы что-то изменят, и им важнее внутренние процессы интеграции. Им важно, чтобы арабский сектор получал бюджеты, чтобы он получал квоты в вузах, квоты в хайтеке и на госслужбе, и это не зависит от голосования за общий список арабских партий. В израильском обществе также наблюдается тенденция к интеграции арабского сектора в общество, и все вышеперечисленное они будут получать при любом правительстве.

Вернемся к вопросу внутренней безопасности. С одной стороны, в арабском секторе звучит недвусмысленное требование начать реальную борьбу с криминалом. С другой стороны, там же звучат требования закрыть полицейские участки в арабских городах, а старейшины и видные политики вступаются в ходе судебных процессов за обвиняемых в убийствах. Только недавно бывший депутат от партии МЕРЕЦ Исауи Фридж праздновал выход на свободу своего родственника, являющегося главным фигурантом дела о нескольких убийствах. Как объяснить эти противоречия?

Арабское общество все еще очень клановое. И в одной семье легко можно встретить и сотрудника полиции, и военного, и уголовного авторитета, и пособника террористов. И не для всех членов такого клана соседство с полицейским участком или сотрудничество с полицией является приемлемым. Это общество находится в процессе интеграции, претерпевая значительные изменения. Интеграция произойдет тем или иным способом, и, являясь взаимным процессом, неизбежно повлияет на израильское общество. Она принесет с собой арабские традиции и обычаи, часть которых будет воспринята большинством, причем возможно, что совсем не та часть, которую мы бы хотели видеть.

И если мы хотим уменьшить негативное влияние подобной интеграции, необходимо вкладывать значительные средства и прилагать значительные усилия для обеспечения личной и общественной безопасности в арабском секторе. Потому что то, что сейчас происходит на севере и в Негеве, рэкет в невероятных масштабах, не останется только в арабских населенных пунктах.

Это, естественно, не осталось незамеченным, и достаточно активно обсуждается, но относятся к этому довольно прагматично. Кроме того, не менее остро обсуждается и вопрос, можно ли вообще арабскому политику быть членом "сионистского" правительства.

Прямая аналогия с министрами от "Яадут а-Тора".

Да, конечно. Особенно, когда мы говорим о таком политике, как Мансур Аббас, который в принципе представляет "Исламское движение".

Поднимается вопрос – ради чего идти на выборы. Чтобы быть в оппозиции и получать бюджеты не лично, а через профильные министерства, или же чтобы отложить принципы в сторону, попытаться войти в правительство и выбивать бюджеты в рамках коалиционных интеракций? Вокруг этого вопроса идут активные споры. Но вы не найдете ни одного заявления арабского депутата о том, что арабская партия готова рекомендовать кого-то из еврейских лидеров на пост главы правительства. Ни на иврите, ни, тем более, на арабском. До этого пока еще не дошли. Потому что пока их никто не звал.

То есть сначала такое приглашение должно поступить от сионистских партий?

Не только. Просто если встанет вопрос о присоединении к коалиции, придется говорить о вопросах идеологии, а говорить о ней в арабском секторе сейчас не хотят. Не потому, что она не важна, а потому что сейчас это не относится к делу, то есть к таким практическим вопросам, как борьба с криминалом и строительство инфраструктур.

Как на настроениях на арабской улице отразились "Соглашения Авраама"?

Они оказали очень заметное влияние. Причем не только на израильских арабов, но и на арабов Иерусалима, имеющих статус постоянного жителя. Количество обращений за получением израильского гражданства там резко возросло. Они понимают, что настает время, когда будут устанавливаться границы, и не факт, что палестинцы получат те границы, на которые они рассчитывали. Еще раз повторюсь, арабское меньшинство все сильнее склоняется к интеграции в израильское общество, причем для него важно не только номинальное обладание гражданством, но и возможность влиять на процессы.

Арабская молодежь хочет интегрироваться в общество, работать в хайтеке, мы видим сейчас резкий рост количества арабских студентов на технологических факультетах. Они больше не ориентируются на арабские страны, они хотят жить и работать в Израиле. Эта тенденция началась еще до подписания "Соглашений Авраама", но их подписание ее в значительной степени усилило. Но реальное их проявление мы увидим не сразу, а на выборах через несколько лет.

Кстати, очень важным фактором изменений, происходящих в израильском арабском обществе, являются женщины. Именно они, учась и выбирая свободные профессии, меняют взгляды арабского общества изнутри. И здесь немалую роль играют женские некоммерческие организации, прикладывающие усилия к повышению статуса женщины в обществе.





