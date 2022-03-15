СМИ: президент Украины Зеленский выступит перед депутатами Кнессета в начале следующей недели

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед депутатами Кнессета в начале следующей недели. По сообщению израильских СМИ, ссылающихся на анонимные украинские и израильские источники, соглашение по этому вопросу было достигнуто в ходе встречи спикера Кнессета Мики Леви и посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, состоявшейся 15 марта.

Согласно опубликованной информации, президент Зеленский выступит перед депутатами по Zoom. Его речь будет транслироваться израильскими СМИ.

Напомним, что 10 марта спикер Кнессета депутат Мики Леви и посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обсуждали возможность дистанционной видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда же было согласовано, что посол согласует с офисом президента дату и время выступления.

Ранее портал Walla ошибочно сообщал о том, что Леви якобы отказал Зеленскому в дистанционной встрече с депутатами Кнессета.