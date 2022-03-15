20 марта президент Украины выступит перед депутатами Кнессета

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед депутатами Кнессета в ближайшее воскресенье, 20 марта, в 18:00. Об этом говорится в специальном сообщении, которое передано депутатам израильского парламента. Президент Украины выступит через Zoom, однако СМИ будут транслировать его выступление в прямом эфире.

Как сообщалось ранее, соглашение по вопросу о выступлении Зеленского перед депутатами было достигнуто в ходе встречи спикера Кнессета Мики Леви и посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

В ходе встречи спикера Кнессета с послом Украины, Мики Леви заявил, что сделает все возможное для того чтобы обеспечить участие максимального числа депутатов в мероприятии. Из-за парламентских каникул многие депутаты находятся за рубежом, однако, по словам Леви, они также будут участвовать в режиме онлайн-конференции.

Напомним, что 10 марта спикер Кнессета депутат Мики Леви и посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обсуждали возможность дистанционной видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда же было согласовано, что посол согласует с офисом президента дату и время выступления.

Ранее портал Walla ошибочно сообщал о том, что Леви якобы отказал Зеленскому в дистанционной встрече с депутатами Кнессета.