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NEWSru.co.il :: В Израиле15 марта 2022 г., 11:57

Граждане Украины, подающие документы на репатриацию, сразу получат государственную медстраховку

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Граждане Украины, подающие документы на репатриацию, сразу получат государственную медстраховку

Координатор оперативной группы по приему новых репатриантов из Украины и России Меир Шпиглер  заявил на заседании комиссии Кнессета по вопросам репатриации, что принято решение об обеспечении государственным медицинским страхованием граждан Украины, подавших в Израиле документы на получение статуса репатрианта.

Пока неясно, будет ли распространено это решение на подающих документы на репатриацию граждан России.

14 марта правительство Израиля утвердило план подготовки к приему репатриантов из Украины, России и других стран региона, подготовленный премьер-министром Нафтали Беннетом совместно с министрами алии и интеграции, финансов, внутренних дел, строительства и развития периферии, Негева и Галилеи. План включает в себя помощь в съеме жилья и экстренный ремонт жилфонда, принадлежащего министерству строительства и жилищного хозяйства, для расселения репатриантов.


Поиск доступного в краткосрочной перспективе жилья для расселения репатриантов на случай, если имеющихся жилищных решений будет недостаточно. В среднесрочной перспективе – выявление доступных жилищных комплексов, включая освобожденные ЦАХАЛом базы, а также продвижение подробного плана по созданию комплексов временного жилья, подготовка к увеличению запаса трейлерных домов ("караванов"), проверка возможности предоставления временного разрешения на разделение квартир для расселения репатриантов. В долгосрочной перспективе – увеличение предложения на рынке жилья и внесение необходимых поправок в законодательство, выявление "бутылочных горлышек" в процессах продвижения планов застройки с большим количеством единиц жилья, ускорение процедур лицензирования, поощрение планирования и застройки на частных землях и т.д.

Кроме того, в рамках программы будут учтены вызванные необходимостью приема репатриантов муниципальные нужды, связанные с образованием, социальным обеспечением и общественной поддержкой. Кроме всего прочего, будут увеличены ресурсы служб, предоставляющих услуги всем новым репатриантам.

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