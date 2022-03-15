Снегопад в горных районах Израиля в середине марта

В ночь на 15 марта в горных районах на севере и в центре Израиля, включая Иерусалим, начался слабый снегопад. В горах очень холодно: ночью температура опускалась до 0 и ниже, днем – не выше 6 градусов тепла. Местами гололед.

Накануне муниципалитет Иерусалима объявил, что 15 марта занятия во всех учебных заведениях города пройдут по обычному расписанию, так как образования устойчивого снежного покрова, который препятствовал бы движению транспорта не ожидается.

Администрация горного курорта Хермон уведомляет, что 15 марта курорт закрыт из-за сложных погодных условий. Празднование 50-летнего юбилея курорта ("Снежное королевство"), планировавшееся на 13 марта, перенесено на 20 марта (билеты надо приобретать заранее).

Отметим, что снегопад в Иерусалиме в середине марта – явление редкое, но не уникальное. Так, например, 17-18 марта 1998 года в столице Израиля был сильный снегопад.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.