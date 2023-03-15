"Галей ЦАХАЛ": Израиль отказывает во въезде Верховному комиссару ЕС по внешней политике Боррелю
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Израиль отклонил просьбы о въезде в Израиль со стороны Верховного комиссара по внешней политике ЕС Жозепа Борреля.
Как сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ", Боррель несколько раз подавал просьбу о въезде в Израиль, однако всякий раз эта просьба отклонялась израильским МИДом.
Источники в Иерусалиме отмечают, что причиной отказа являются резкие высказывания Борреля по поводу политики, которую проводит Израиль, а также высказывание, приравнивающее нынешнее израильское правительство к ХАМАСу.
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"Незачем вручать ему премию в виде визита в Израиль после этих заявлений", – заявил источник в Иерусалиме.
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