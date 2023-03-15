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    В Израиле

    Разрешено к публикации: взрывное устройство возле Мегидо было установлено ливанским террористом

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    Разрешено к публикации: взрывное устройство возле Мегидо было установлено ливанским террористом
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Разрешено к публикации: взрывное устройство возле Мегидо было установлено ливанским террористом
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Разрешено к публикации: взрывное устройство возле Мегидо было установлено ливанским террористом
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    В среду, 15 марта, была разрешена к публикации информация об "инциденте в области безопасности на севере Израиля". Сообщается, что взрывное устройство на 65-й трассе, в результате взрыва которого был тяжело ранен израильтянин, было установлено террористом, проникшим в Израиль с территории Ливана.

    После взрыва израильский водитель подбросил террориста к границе с Ливаном, где боевик был ликвидирован бойцами антитеррористического спецназа ЯМАМ и сотрудниками ШАБАК.

    Водитель, являющийся жителем одного из населенных пунктов на севере Израиля, задержан, его допрашивают следователи служб безопасности. Радиостанция "Кан Бет" передала, что, по всей видимости, водитель не был посвящен в планы пассажира.

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    Согласно информации в СМИ, службам безопасности потребовалось менее 12 часов, чтобы установить происхождение взрывного устройства, выйти на след террориста и ликвидировать его. Взрыв произошел около 6 утра 13 марта, в тот же день, около 17:00, террорист был ликвидирован.

    В совместном сообщении ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции говорится, что во время розыска террориста и перекрытия трасс, на 899-й трассе, в районе мошава Яара, был остановлен автомобиль, в котором находился вооруженный террорист. Он представлял угрозу для безопасности бойцов антитеррористического спецназа ЯМАМ и сотрудников ШАБАК, и был ликвидирован.

    Кроме оружия, на теле террориста был обнаружен "пояс смертника". В спецслужбах полагают, что благодаря нейтрализация ливанского боевика был предотвращен еще один теракт.

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    По данным предварительного расследования, террорист пересек границу в начале недели.

    В армии и ШАБАК подчеркивают: по факту теракта проводится расследование, в рамках которого также проверяется причастность к нападению террористической организации "Хизбалла".

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    Утром 13 марта на 65-й трассе, возле перекрестка Мегидо, рядом с легковым автомобилем произошел взрыв. Был тяжело ранен 21-летний Шараф ад-Дин, житель деревни Салим. Он был доставлен в больницу "А-Эмек" в Афуле, откуда был перевезен в больницу РАМБАМ в Хайфе. Его состояние остается тяжелым. Он погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ. В СМИ сообщалось, что ШАБАК и полиция склоняются к тому, что взрыв на перекрестке Мегидо был терактом. Также сообщалось, что тип взрывного устройства, сработавшего возле Мегидо, не соответствовал "профилю взрывных устройств, используемых палестинскими террористами".

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Марта 2023
    "Кан-11": взрывное устройство, сработавшее у Мегидо, вызывает обеспокоенность у служб безопасности
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Марта 2023
    "Кан-11": взрыв на перекрестке Мегидо был терактом
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