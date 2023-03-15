adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 10°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
13 - 20°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.641 ₪ 3.858 ₪
Иерусалим:
8 - 10°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
13 - 20°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    "Всенародный компромисс Ицхака Герцога": основные принципы и положения

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Президент Израиля Ицхак Герцог
    Yonatan Sindel/Flash90

    В среду, 15 марта, президент Израиля Ицхак Герцог представил компромиссное предложение по юридической реформе. Предложение Ицхака Герцога, которое он назвал "Всенародным компромиссом", открывается преамбулой, в которой указывается, что это документ содержит основные принципы реформы, и он не претендует на статус законопроекта, разработка и обсуждение которого является прерогативой Кнессета. Также в преамбуле отмечается, что это предложение должно рассматриваться как единое целое.

    adv_11 incontent_1

    1. Основные законы

    Согласно предложению президента, для утверждения Основных законов необходимы четыре чтения и четыре чтения необходимы для его изменения или отмены. В первых трех чтениях для утверждения или изменения закона необходим 61 голос. Четвертое чтение должно состояться не раньше, чем через три месяца после третьего, и для утверждения или изменения Основного закона необходимы голоса 80 депутатов. Вторая возможность: четвертое чтение проводится в следующем Кнессете (не в первые три месяца его работы). В этом случае необходимы 70 голосов.

    adv_12 m_ar_1

    2. Отмена законов

    adv_13 incontent_2

    Согласно "Всенародному компромиссу", отменять законы сможет только Верховный суд.

    Основные законы не подлежат отмене. Для отмены обычных законов необходимо большинство в две трети коллегии, состоящей не менее чем из 11 судей.

    adv_14 m_ar_2

    Закона о преодолении вето БАГАЦа не будет вовсе. Будет разработан отдельный законопроект о призыве на военную или альтернативную службу. Он будет принят как поправка к Основному закону, и в этом статусе получит защиту от судебного вмешательства.

    adv_15 incontent_3

    3. Избрание судей

    Комиссия по выбору судей будет состоять из 11 человек. В комиссию войдут министр юстиции и еще два министра, которых выберет правительство. Также членами комиссии будут трое судей: глава Верховного суда и двое судей, которые будут избраны специальной судейской коллегией.

    adv_16 m_ar_3

    В комиссию войдут три депутата Кнессета: один от коалиции, два от различных оппозиционных фракций. Представителя коалиции выберет – коалиция, представителей оппозиции – оппозиция. В случае присоединения той или иной партии к коалиции или выхода той или иной партии из нее – будут выбраны новые члены комиссии.

    adv_17 incontent_4

    В комиссию войдут два представителя общественности. Ими должны быть юристы, соответствующие требованиям назначения в Верховный суд. "Представители общественности должны обладать достаточным юридическим и академическим опытом", – говорится в предложении. Они назначаются на время работы одного Кнессета без возможности продления.

    Для выбора судей Верховного суда необходимо большинство в семь из 11 членов комиссии.

    adv_18 m_ar_4

    По меньшей мере один представитель общественности, один депутат, один министр и один судья, представленные в комиссии, должны быть женщинами.

    adv_19 incontent_5

    Порядок избрания главы Верховного суда и заместителя главы Верховного суда остается прежним.

    4. Закрепление основных прав

    adv_20 m_ar_5

    В Основном законе о чести и свободе будут закреплены права на равенство, свободу слова, мнения, митингов и собраний. Также будет закреплен запрет на дискриминацию.

    5. Принцип крайней неприемлемости

    Решения, принятые на заседании правительства, касающиеся политики и назначения министров, не могут быть отменены исключительно на основе принципа крайней неприемлемости. Решения министров смогут быть отменены на основе этого принципа, только если они необоснованны и недопустимы.

    adv_21 m_ar_6

    6. Статус юридических советников

    Порядок назначения юридических советников не изменится. Рекомендации юридических советников будут обязательными к исполнению правительством (когда речь идет о юридическом советнике правительства) и министрами (когда речь идет о юридических советниках министерств).

    За министром остается право выражать несогласие с решениями юридического советника или требовать его смещения с должности.

    adv_22 m_ar_7

    В предложении президента есть также многолетняя программа по снижению загруженности судебной системы.

    Представляя свой план, президент сказал, что он в последние недели встречался со множеством израильтян и пришел к выводу: "Тот, кто думает, что братоубийственная война, реальная война, это та граница, которую мы не перейдем, не знает о чем говорит".

    adv_23 article_fenix_desk
    adv_24 article_fenix_mobile
    adv_25 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_26 ar_middle_wwh
    adv_27 ar_middle_yandex
    adv_28 ar_middle_mobile_yandex
    adv_29 ar_right_wwh
    adv_30 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    22:20 В нескольких областях России вновь раздают повестки в военкоматы
    21:49 Переговоры Владимира Путина с Башаром Асадом продолжались около трех часов
    21:36 Молодежный чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Израильтянин завоевал серебряную медаль
    20:50 Президент выступил с обращением к нации: "Я представляю "всенародный компромисс". Решение за политиками"
    19:48 Индекс потребительских цен в феврале вырос на 0,5%. Продолжает расти арендная плата за жилье
    19:17 Водитель, подвозивший террориста к границе, освобожден после допроса
    17:39 СМИ: Россия принимала участие в процессе нормализации между Ираном и Саудовской Аравией
    17:06 Последствия штормовой погоды на побережье Кинерета. Фоторепортаж
    adv_31 ar_right_2
    adv_32 ar_right_3
    adv_33 ar_right_4
    adv_34 ar_right_5