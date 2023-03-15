"Всенародный компромисс Ицхака Герцога": основные принципы и положения

В среду, 15 марта, президент Израиля Ицхак Герцог представил компромиссное предложение по юридической реформе. Предложение Ицхака Герцога, которое он назвал "Всенародным компромиссом", открывается преамбулой, в которой указывается, что это документ содержит основные принципы реформы, и он не претендует на статус законопроекта, разработка и обсуждение которого является прерогативой Кнессета. Также в преамбуле отмечается, что это предложение должно рассматриваться как единое целое.

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1. Основные законы

Согласно предложению президента, для утверждения Основных законов необходимы четыре чтения и четыре чтения необходимы для его изменения или отмены. В первых трех чтениях для утверждения или изменения закона необходим 61 голос. Четвертое чтение должно состояться не раньше, чем через три месяца после третьего, и для утверждения или изменения Основного закона необходимы голоса 80 депутатов. Вторая возможность: четвертое чтение проводится в следующем Кнессете (не в первые три месяца его работы). В этом случае необходимы 70 голосов.

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2. Отмена законов

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Согласно "Всенародному компромиссу", отменять законы сможет только Верховный суд.

Основные законы не подлежат отмене. Для отмены обычных законов необходимо большинство в две трети коллегии, состоящей не менее чем из 11 судей.

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Закона о преодолении вето БАГАЦа не будет вовсе. Будет разработан отдельный законопроект о призыве на военную или альтернативную службу. Он будет принят как поправка к Основному закону, и в этом статусе получит защиту от судебного вмешательства.

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3. Избрание судей

Комиссия по выбору судей будет состоять из 11 человек. В комиссию войдут министр юстиции и еще два министра, которых выберет правительство. Также членами комиссии будут трое судей: глава Верховного суда и двое судей, которые будут избраны специальной судейской коллегией.

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В комиссию войдут три депутата Кнессета: один от коалиции, два от различных оппозиционных фракций. Представителя коалиции выберет – коалиция, представителей оппозиции – оппозиция. В случае присоединения той или иной партии к коалиции или выхода той или иной партии из нее – будут выбраны новые члены комиссии.

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В комиссию войдут два представителя общественности. Ими должны быть юристы, соответствующие требованиям назначения в Верховный суд. "Представители общественности должны обладать достаточным юридическим и академическим опытом", – говорится в предложении. Они назначаются на время работы одного Кнессета без возможности продления.

Для выбора судей Верховного суда необходимо большинство в семь из 11 членов комиссии.

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По меньшей мере один представитель общественности, один депутат, один министр и один судья, представленные в комиссии, должны быть женщинами.

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Порядок избрания главы Верховного суда и заместителя главы Верховного суда остается прежним.

4. Закрепление основных прав

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В Основном законе о чести и свободе будут закреплены права на равенство, свободу слова, мнения, митингов и собраний. Также будет закреплен запрет на дискриминацию.

5. Принцип крайней неприемлемости

Решения, принятые на заседании правительства, касающиеся политики и назначения министров, не могут быть отменены исключительно на основе принципа крайней неприемлемости. Решения министров смогут быть отменены на основе этого принципа, только если они необоснованны и недопустимы.

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6. Статус юридических советников

Порядок назначения юридических советников не изменится. Рекомендации юридических советников будут обязательными к исполнению правительством (когда речь идет о юридическом советнике правительства) и министрами (когда речь идет о юридических советниках министерств).

За министром остается право выражать несогласие с решениями юридического советника или требовать его смещения с должности.

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В предложении президента есть также многолетняя программа по снижению загруженности судебной системы.

Представляя свой план, президент сказал, что он в последние недели встречался со множеством израильтян и пришел к выводу: "Тот, кто думает, что братоубийственная война, реальная война, это та граница, которую мы не перейдем, не знает о чем говорит".