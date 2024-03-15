Отчет ЦАХАЛа об очередной трагедии при передаче гумпомощи в Газе: обвинения сфабрикованы ХАМАСом

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала официальный комментарий по поводу обвинений со стороны ХАМАСа в связи с гибелью людей во время передачи гуманитарной помощи в секторе Газы вечером 14 марта.

Приводим текст комментария ЦАХАЛа полностью.

"В четверг, 14 марта 2024 года, ЦАХАЛ разрешил проезд колонне из 31 грузовика с гуманитарной помощью, содержащих продовольствие и товары, предназначенные для раздачи жителям Газы в северной части сектора. Примерно за час до прибытия колонны с гуманитарной помощью в гуманитарном коридоре были замечены палестинские боевики, стрелявшие вблизи мирных жителей Газы, ожидавших колонну. Когда грузовики въехали, боевики открыли огонь, а толпа начала грабить грузовики. Также было замечено, что некоторых мирных жителей сбил грузовик. На основании предварительного и углубленного расследования, проведенного ЦАХАЛом в ночное время, было установлено, что по колонне с гуманитарной помощью на Кувейтской площади (израильскими военными) не было произведено ни одного выстрела. Проверка оперативных систем и сил ЦАХАЛа исключила возможность танкового огня, ударов с воздуха или обстрелов пехотными силами толпы, собравшейся на Кувейтской площади при прибытии колонны с гуманитарной помощью. ЦАХАЛ продолжает расследование инцидента. В то время как ЦАХАЛ осуществляет гуманитарную деятельность и поставляет продовольствие и гуманитарную помощь жителям сектора Газы, террористы ХАМАСа наносят вред жителям сектора Газы, которые пытаются раздобыть еду, при этом террористические организации распространяют ложь, чтобы обвинить государство Израиль. Таким образом, в первую пятницу месяца Рамадан было сфабриковано фальшивое медиа-событие с целью разжигания конфликта в других регионах".