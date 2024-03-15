Развал "Махане Мамлахти", принятие госбюджета и дедлайн закона о призыве. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон

Уходящую неделю смело можно назвать удачной с точки зрения премьер-министра Биньямина Нетаниягу и действующей коалиции. Два основных события последних дней – утверждение государственного бюджета на 2024 год и распад фракции "Махане Мамлахти" – способствуют достижению главной политической цели Нетаниягу: укреплению коалиции и созданию "защитного слоя", который в состоянии на ближайшее время предотвратить ее распад. В то же время, главные вызовы, стоящие перед Нетаниягу, никуда не делись. Основной из них: приближающийся дедлайн в вопросе о призыве ультраортодоксов. Выход Гидеона Саара из "Махане Мамлахти" и намерение Нетаниягу кооптировать его в состав кабинета войны тоже могут иметь эффект бумеранга.

Распад "Махане Мамлахти": причины и выбор момента

Союз Бени Ганца и Гидеона Саара сформировался летом 2022 года, в разгар последней предвыборной кампании. Этот союз был политическим, отвечавшим интересам обеих партий. Перспективы партии "Тиква Хадаша" самостоятельно преодолеть электоральный барьер были более чем сомнительны, а Бени Ганц нуждался в опоре справа, чтобы занять нишу в центре политической карты и оттеснить влево "Еш Атид" и Яира Лапида. На самих выборах союз, к которому присоединился еще один бывший начальник генерального штаба – Гади Айзенкот – больших успехов не достиг (12 мандатов), однако в период противостояния вокруг юридической реформы оказался тем самым островком вменяемости, которого так искали измученные ненавистью всех ко всем израильтяне. На первых этапах войны тенденция продолжилась. Ганц воспринимался и воспринимается сегодня как единственная альтернатива Нетаниягу, о чем явно свидетельствуют результаты опросов, особенно та их часть, которая касается соответствия должности премьер-министра.

Однако политики отлично умеют оценивать ситуацию, свои выгоды и перспективы. Гидеон Саар и Зеэв Элькин безошибочно заметили, что на правом фланге сформировался большой и сильный электорат, имеющий две яркие характеристики: правые взгляды и нежелание видеть Биньямина Нетаниягу премьер-министром Израиля. Таких избирателей было немало и ранее, однако война вернула на повестку дня вопросы, которые, как многим казалось, остались в прошлом: Палестинское государство (да или нет), контроль за сектором Газы (да или нет), поселения (да или нет) и тому подобное. Гидеон Саар, начинавший свою политическую жизнь когда-то в партии "Тхия", является классическим проводником правых взглядов. Бени Ганц, а еще более Гади Айзенкот, правому электорату в значительной степени чужды.

На протяжении последних месяцев, и об этом не раз говорилось в еженедельных обзорах NEWSru.co.il, Саар искал забытые дороги к сердцам правых избирателей. В недавнем интервью 14-му каналу он сделал еще один шаг в сторону своих недавних товарищей по "Ликуду", дав понять, что эпоха бойкотов (то есть, бойкота Биньямина Нетаниягу) закончилась и пора возвращаться к политике идей, а не персоналий. Саар, как и любой человек, смотрящий на политическую карту, понимает, что дилемма входить или не входить в правительство Нетаниягу после следующих выборов вряд ли будет актуальной. В этой ситуации можно и отказаться от "политики бойкотов".

Решением выйти из "Махане Мамлахти" Гидеон Саар "застолбил" нишу между "Ликудом" и Бен-Гвиром-Смотричем. Правая, неэкстремистская, светская, но с уклоном в традиционализм (Саар, напомним, соблюдает шабат), либеральная позиция. Сегодня в этой нише находится только "Тиква Хадаша". Впрочем, до выборов еще далеко. Нафтали Беннет, Айелет Шакед, Йоси Коэн, Йоаз Хендель – это далеко не полный список фигур, которые могут "составить компанию" Саару, Элькину и другим, став третьей силой, помимо "Ликуда" и "Махане Мамлахти", в борьбе за власть на следующих выборах.

Не стоит обращать слишком много внимания на не впечатляющие результаты опросов, которые были опубликованы сразу после раскола "Махане Мамлахти". Политическая карта выборов в Кнессет 26-го созыва только начинает формироваться. Именно поэтому Саар принял решение отделиться от "Махане Мамлахти" уже сейчас. Такой шаг после объявления выборов был бы "слишком политическим". Сегодня его можно представить как результат глубоких идеологических разногласий с Ганцем и Айзенкотом и начать подготовку к выборам, не форсируя события.

В "Тиква Хадаша" категорически отвергают версию, согласно которой Саар прокладывает дорогу обратно в "Ликуд". В интервью NEWSru.co.il, которое будет опубликовано 17 марта, депутат Зеэв Элькин заявил, что критика в адрес нынешнего "Ликуда" остается "А-Ямин Мамлахти" ("Тиква Хадаша") неизменной. "Мы обращаемся к правым избирателям, которые понимают, что стиль Нетаниягу нас ни до чего хорошего не доведет и не довел. Мы не на пути в "Ликуд"", – утверждает он.

"Кахоль Лаван", "Ликуд" и будущее коалиции

Развал "Махане Мамлахти" официально закрепил то, что было очевидно в последние недели. Гидеон Саар останется в нынешней коалиции, если и когда Бени Ганц примет решение покинуть ее. Саар несколько раз говорил публично и на заседаниях фракции, что считает выход из коалиции в настоящий момент несвоевременным и неправильным шагом. В то же время, отделение "Тиква Хадаша" от "Махане Мамлахти" может подтолкнуть Ганца и Айзенкота к выходу из правительства.

Саар забрал с собой правые голоса, однако, и это явно следует из результатов первых опросов, абсолютное большинство потенциальных избирателей "Махане Мамлахти" не в восторге от того, что нынешнее правительство и нынешний премьер-министр получили дополнительную опору. Если раньше Ганцу надо было дистанцироваться в первую очередь от Лапида, сейчас ему нужно искать свое место и максимально далеко от Саара. Вполне вероятно, что это ускорит его выход из правительства, несмотря на то, что война продолжается и возможно эскалация на севере будет набирать обороты. Резкое возражение против присоединения Саара к кабинету военных действий – лишь первый сигнал, свидетельствующий о том, что Ганц на пути в оппозицию. Во фракции "Кахоль Лаван" многие депутаты давно требуют от своего лидера разорвать союз с Нетаниягу. Очень может быть, что сейчас Ганц будет готов прислушаться к ним.

В "Ликуде" не скрывают своего удовлетворения политическими событиями последних дней. Однако там отнюдь не собираются останавливаться на достигнутом. Следующей их целью является партия "Наш дом Израиль". Авигдор Либерман готов присоединиться к кабинету военных действий, однако до сих пор в "Ликуде" обуславливали это обязательством Либермана не покидать коалицию сразу после войны. Присоединение Саара к узкому кабинету может привести к тому, что позиции "Ликуда" и НДИ сблизятся. Если выборов на горизонте нет, то НДИ незачем оставаться в оппозиции, а "Ликуду" незачем выдвигать заранее невыполнимые требования. И тем не менее, в политических кругах оценивают шансы на присоединение Либермана к коалиции как низкие, в первую очередь из-за личного недоверия между Нетаниягу и Либерманом. Отношения между Нетаниягу и Сааром, напомним, не намного лучше.

Утверждение бюджета: коалиционная тишина до лета

На этой неделе Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях исправленный проект бюджета на 2024 год. В полном соответствии с традицией, утверждение бюджета сопровождалось коалиционными препирательствами. Министр сельского хозяйства Ави Дихтер ("Ликуд") потребовал урезать бюджеты министерств, которые находятся в руках партии "Ционут Датит", министр финансов (он же глава этой партии) Бецалель Смотрич категорически отказался, и после вмешательства премьер-министра конфликт был улажен. Дихтер проголосовал с коалицией, и бюджет утвердили. Нетаниягу пообещал Дихтеру найти решение его требований до праздника Песах, однако самое главное, с точки зрения главы правительства, произошло – бюджет утвержден. Гидеон Саар, уже объявивший к тому моменту о выходе из "Махане Мамлахти", проголосовал против, так же, как и депутаты от "Кахоль Лаван". Нетаниягу не отреагировал.

С точки зрения политической, утверждение бюджета устраивает как коалицию, так и оппозицию. Коалиция получила тишину до лета-осени 2024 года, когда начнется рассмотрение бюджета на будущий год. Если к тому моменту коалиция будет существовать в ее нынешнем виде, бюджетно-коалиционные страсти начнут бушевать с новой силой.

Оппозиция получила дополнительный и, надо признать, мощный импульс для критики правительства. Можно спорить о том, насколько действительно существенны суммы, которые называют коалиционными деньгами, можно задавать вопросы о том, как повела бы себя в этой ситуации другая коалиция, однако трудно поспорить с тем, что параграфы, не имеющие отношения к нуждам безопасности и преодолению экономического кризиса, неизбежно сопровождающего войну, могли бы быть отложены до лучших времен. Очевидно, что этот бюджет будет одним из сильных инструментов в арсенале оппозиции в ближайшее время и на следующих парламентских выборах.

Закон о призыве, требование Галанта и тупик Нетаниягу

1 апреля приближается, а с ним и дата ответа, который должно представить правительство на апелляцию, поданную в БАГАЦ по вопросу о призыве ультраортодоксов. На данном этапе этот вопрос выглядит как наиболее взрывоопасный с точки зрения будущего коалиции. Министр обороны Йоав Галант требует сформировать проект закона, который будет приемлем для всех составляющих коалиции. На данном этапе это требование выглядит малореальным. Галант требует отложить представление ответа в БАГАЦ, что само по себе может привести к замораживанию финансирования учебы женатых учащихся йешив.

В ультраортодоксальных партиях, особенно в "Яадут а-Тора" заявляют, что это будет "красной чертой", за которой последует развал коалиции. Насколько эти угрозы реальны, не знает сейчас никто, но в последние дни премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводит совещания по вопросу о законе о призыве. Состав участников этих совещаний варьируется, однако кое-что остается неизменным: в совещаниях принимает участие Арье Дери (ШАС) и не принимает участия никто от партии "Яадут а-Тора". Дери, по замыслу Нетаниягу, может выступать в своей обычной роли посредника в кризисных ситуациях, и то, что будет приемлемо для него, скорее всего, окажется приемлемо и для ашкеназских ультраортодоксов.

С другой стороны, есть министры от "Кахоль Лаван". Бени Ганц разработал свое предложение и пытается заручиться хотя бы минимальным намеком на согласие со стороны ультраортодоксальных партий. Пока нет никакого намека на прогресс. В Кнессете говорят о том, что в коалиции надеются затянуть решение вопроса хотя бы до 7 апреля – дня окончания работы зимней сессии парламента. После этого Кнессет уйдет на каникулы до мая, и никто не знает, в какую политическую реальность он вернется.