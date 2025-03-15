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Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа: в районе Байт-Лахия атакована группа террористов

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 15 марта 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 15:10
Пресс-служба ЦАХАЛа: в районе Байт-Лахия атакована группа террористов
AP Photo/Hatem Moussa

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в субботу, 15 марта, днем, в районе Байт-Лахия были замечены двое террористов, управлявших дроном, который представлял собой угрозу для израильских военнослужащих в этом районе. ЦАХАЛ атаковал террористов.

Однако еще несколько боевиков, находившихся поблизости, взяв оборудование для управления беспилотником, сели в автомобиль. После этого по машине с террористами был нанесен удар.

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