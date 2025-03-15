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Израиль

Силы ЦАХАЛа проводят операции по предотвращению терроризма на территории Иудеи и Самарии

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 15 марта 2025 г., 18:35 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 18:44
Силы ЦАХАЛа проводят операции по предотвращению терроризма на территории Иудеи и Самарии
Пресс-служба ЦАХАЛа

На прошлой неделе бойцы бригады "Коммандо", спецподразделений "Дувдеван", "Эгоз" и "Маглан", проводили операции по предотвращению терроризма на территории Иудеи и Самарии.

В ходе операций бойцы задержали более 60 подозреваемых в терроризме, изъяли десятки единиц оружия различных типов, в том числе винтовки, взрывные устройства, а также боеприпасы.

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