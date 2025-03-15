Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 15 марта, температура будет значительно выше среднесезонной. На побережье Средиземного моря в утренние часы туман. Также туман в долинах на севере Негева. Малооблачно.

В Иерусалиме – 16-28 градусов, в Тель-Авиве – 14-24, в Хайфе – 17-23, в Эйлате – 21-34, в Беэр-Шеве – 14-30, в Мицпе-Рамоне – 18-29, на побережье Мертвого моря – 23-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-23, в Ариэле – 16-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-29, на Голанских высотах – 18-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18-19 градусов, высота волн – 30-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В воскресенье-вторник – тепло (особенно в горных районах), малооблачно. В среду температура понизится. В четверг ожидаются дожди.