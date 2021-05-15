Возобновились ракетные обстрелы центра страны из Газы

В 13:29 сирены "Цева адом" были слышны в Холоне, Бат-Яме, Тель-Авиве, Яффо, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе и других населенных пунктах. По предварительным данным, из Газы было выпущено не менее 30 ракет.

От жителей Рамат-Гана поступила информация о падении ракеты в центре города. Туда прибыли несколько машин службы МАДА. По предварительным данным, в результате обстрела погиб 50-летний мужчина.

Зафиксировано падение ракеты в Ришон ле-Ционе, недалеко от магазина IKEA, а также неподалеку от аэропорта Бен Гурион.

В 13:57 сирены вновь прозвучали в центре страны. На этот раз обстрелу подверглись Тель-Авив, Гиватаим и Бней-Брак. Из Газы было выпущено около 10 ракет.

В 14:08 последовала третья волна обстрела. Сирены звучали в Тель-Авиве, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе и некоторых других городах центра страны. Было выпущено 5-10 ракет.

ХАМАС заявил, что выпустил десятки ракет по центру Израиля "в ответ на атаку израильской армии по лагерю беженцев Аш-Шати к западу от города Газа".

МАДА сообщает о 45 пострадавших в Лоде, Реховоте, Бней-Браке, Гиват Шмуэле, Тайбе и других городах. Шестеро из них получили тяжелые и средние осколочные ранения, еще шестеро – легкие. 33 человека были травмированы, спеша к бомбоубежищу: один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести, остальные – в легком. Еще 24 человека пережили приступ паники.