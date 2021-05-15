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NEWSru.co.il :: В Израиле15 мая 2021 г., 16:35

МАДА: 15 мая в результате обстрелов из сектора Газы один человек погиб, 45 пострадали

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МАДА: 15 мая в результате обстрелов из сектора Газы один человек погиб, 45 пострадали

По данным МАДА, за период с полуночи до 15:45 субботы, 15 мая, в результате обстрелов из сектора Газы один человек погиб, 45 пострадали. Шестеро из них получили тяжелые и средние осколочные ранения, еще шестеро – легкие. 33 человека были травмированы, спеша к бомбоубежищу: один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести, остальные – в легком. Еще 24 человека пережили приступ паники.

Всего за период с 10 по 15 мая из-за обстрелов погибли 10 человек (восемь из них были тяжело ранены, две женщины получили тяжелые травмы по пути к бомбоубежищу и позже скончались). Медицинская помощь была оказана 636 пострадавшим. 109 из них получили ранения: шестеро находятся в тяжелом состоянии, 11 – в среднем, 84 – в легком (они получили осколочные ранения или порезы разбитым стеклом). 156 получили травмы, спеша к бомбоубежищу. 189 пострадали в уличных беспорядках. 192 человека пережили приступ паники.


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