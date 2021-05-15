Нетаниягу: "Операция в Газе не завершена"

Вечером 15 мая премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал специальное заявление. "Мы продолжаем операцию, и она продолжится столько сколько необходимо для того, чтобы ХАМАС в следующий раз хорошо подумал прежде чем решиться на ракетные обстрелы израильской территории", - заявил премьер-министр.

"Мы получаем беспрецедентную поддержку со стороны многих стран мира. Чехия, Австрия и Словения подняли израильский флаг над зданиями своих правительств", - сообщил премьер-министр.

Он прокомментировал и нападения арабов на евреев внутри государства Израиль. "Речь идет не обо всех арабах, но о значительной и хорошо организованной группировке, которая совершает акции, имеющие одно название – террор. Тот, кто практикует террор, получит ответ, который должны получать террористы", - сказал Нетаниягу. Он вновь призвал граждан воздержаться от самосуда и не брать закон в руки. Нетаниягу призвал также выполнять распоряжения Службы тыла.