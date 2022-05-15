"Дело 4000": после обнаружения ошибок прокуратура просит изменить текст обвинительного заключения

Прокуратура обратилась в суд с просьбой изменить текст обвинительного заключения по "делу 4000", одним из обвиняемых по которому является бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

В соответствии с сообщением экономического отдела прокуратуры, обвинение прорсит внести изменение в 64-й параграф обвинительного заключения.

Необходимость в изменениях возникла после того, как в ходе допроса адвокатами было доказано, что дата встречи Нетаниягу и Шломо Фильбера, который в релевантный период был генеральным директором связи, в обвинительном заключении указана неверно. В тексте обвинительного заключения речь идет о том, что встреча, ставшая главным эпизодом из-за которого Фильбер получил статус государственного свидетеля, состоялась "очень вскоре после назначения на должность генерального директора". В прокуратуре просят изменить текст на "вскоре после того, как Нетаниягу принял решение назначить Фильбера на должность генерального директора".

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В прокуратуре утверждают, что предложенные изменения никоим образом не повлияют на способность обвиняемых защищаться на судебном процессе.