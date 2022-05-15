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В Израиле

Профсоюз учителей угрожает забастовкой в начальных и средних классах

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Профсоюз учителей угрожает забастовкой в начальных и средних классах
Yonatan Sindel/Flash90

На фоне переговоров с государством о повышении зарплат профсоюз учителей объявил состояние трудового конфликта.

Председатель профсоюза учителей Яфа Бен Давид заявила, что педагоги пытаются не допустить развала системы просвещения, поскольку задержка с подписанием нового договора по зарплатам привела к массовому оттоку учителей. Яфа Бен Давид предупреждает: если не остановить волну увольнений, то под угрозой окажется открытие нового учебного года ближайшей осенью.

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Если в ближайшее время учителям не удастся договориться с государством, то через две недели может начаться забастовка в начальных и средних классах.

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