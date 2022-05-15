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В Израиле

Учения Управления тылом: когда и в каких населенных пунктах прозвучат сирены

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В рамках учений "Огненная колесница", начавшихся неделю назад, проводятся не только военные маневры, но и проверяется готовность тыловых служб к различным видам угроз: к ракетным обстрелам, землетрясению, проникновению террористов или утечке химических веществ.

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На сайте Управления тылом отмечается, что в большинстве случаев, учения в тылу будут проводиться в утренние часы.

Сирены системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучат:
16 мая - в различных районах Тель-Авива:
- 10:05 - в центре города;
- 10:15 - в южных кварталах города и Яффо;
- 10:25 - в восточных кварталах города;
- 10:35 - в кварталах "за Ярконом".
16 мая 12:05 - в хайфских кварталах Неве-Шеанан и Рамот-Кармель.

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23 мая в 11:05 - в Тамре.

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31 мая в 10:05 и 10:15 - в Герцлии.
2 июня - в населенных пунктах регионального совета Верхняя Галилея (с 10:05 до 10:55 с интервалом 10 минут между различными населенными пунктами).

Предупреждения о проникновении террористов будут разосланы:
23 мая в населенных пунктах на границе с сектором Газы. Учения будут проводиться с 18:05 до 18:35.

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Предупреждение об утечке опасных химических веществ будут разосланы:
18 мая в 10:05 - в Тират-Кармеле.

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25 мая в 10:15 - в Кирьят-Малахи.

Предупреждение о землетрясении:
25 мая в 10:05 - в Маале-Эфраим.

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1 июня в 10:05 - в Петах-Тикве.

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