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В Израиле

ЦАХАЛ проводит учения военно-морских сил

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ЦАХАЛ проводит учения военно-морских сил
Пресс-служба ЦАХАЛа

В воскресенье, 15 мая, в рамках учений под названием "Огненные колесницы", военно-морские силы ЦАХАЛа проводят проверку готовности к боевым действиям.

В ходе учений представители генерального штаба ЦАХАЛа должны проверить готовность военно-морских сил Армии обороны Израиля к внезапному переходу от рутинной работы к действиям в чрезвычайной ситуации.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ходе учений будет наблюдаться активное передвижение кораблей и будут звучать взрывы.

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Также в рамках учений в населенных пунктах Ганей-Тиква и Ган-Хаим прозвучат сирены, оповещающие о воздушной тревоге.

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