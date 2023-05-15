Забастовка местной власти: список бастующих городов

Муниципалитеты "Форума 15 городов" и часть муниципалитетов, входящих в Центр местной власти, проводят забастовку с требованием исключить из закона о хозяйственном регулировании параграф о перераспределении муниципального налога.

Полностью будут бастовать муниципалитеты и региональные советы Тель-Авива, Хайфы, Беэр-Шевы, Холона, Ашдода, Ришон ле-Циона, Модиина, Петах-Тиквы, Рош а-Аина, Гиватаима, Кфар-Сабы, Герцлии, Раананы, Од а-Шарона, Рамат а-Шарона, Нешера, Рамле, Бейт-Шеана, Тверии, Кирьят-Оно, Ор-Йегуды, Шоама, Кадимы-Цорена, Ганей-Тиквы, Йегуда, Эйлата, Хадеры, Эмек Изэель, Йокнеама, Мата-Ашера, Гильбоа, Дром а-Шарона, Гезера, Хоф а-Кармеля, Кохав-Яира-Цур-Игаля, Бейт-Арье, Мазкерет-Батьи, Нетании, Рамат-Гана, Явне.

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Бат-Ям, Кирьят-Ата примут участие в забастовке, но не будет парализовывать систему образования. Ашкелон примет участие в забастовке, но не будет парализовывать работу средних школ.

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Иерусалим не будет участвовать в забастовке. Также в списке бастующих нет таких городов как Сдерот, Офаким, Димона, Кирьят-Шмона, Реховот, Цфат, Арад, Кирьят-Гат, Кирьят-Малахи, Лод, Бней-Брак, Акко, Нагария, Бейт-Шемеш и других.

В заявлении, распространенном главами бастующих муниципалитетов, говорится: "Мы выступаем против создания фонда, и всегда были против. Это ударит по образованию, соцобеспечению, культуре и это подорвет наши возможности оказывать муниципальные услуги нашим жителям, и приведет к краху местных органов власти. Это не наша обязанность искать финансовые источники для решения проблем национального масштаба".

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В правительственной коалиции заявляют, что забастовка центра местной власти не является "всеобщей", она объявлена главами "богатых городов центра Израиля". В коалиции считают, что забастовку не поддержат местные власти на периферии, так как создаваемый фонд "поможет им решить многие острые проблемы, включая жилищный кризис, а также станет ответом на рост цен".

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Предполагается, что часть от налога, получаемого муниципалитетами от коммерческой недвижимости, пойдет в фонд, деньги из которого будут распределяться между местными советами, наиболее активно строящими жилье. При этом авторы законопроекта полагают, что так называемые "богатые муниципалитеты" предпримут шаги для сокращения строительства под коммерческие предприятия, поскольку это станет менее выгодно, и начнут выделять землю под строительство жилья.

На финансовой комиссии Кнессета, на которой обсуждалось создание фонда, депутат от "Аводы" Гилад Карив заявил, что эта инициатива направлена на оказание помощи населенным пунктам, управляемым членами партий, входящих в коалицию. После этих слов он был выдворен из зала заседаний. С ним согласен мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, который заявил, что фонд создается в интересах отдельных "секторов", в поддержке которых заинтересовано правительство. Мэр Рамат-Гана Кармель Шама считает, что правительство с помощью этого закона намерено "наказать" тех, кто протестуют против юридической реформы. "Вы наказываете не только тех, кто протестует против вас, но и "ликудников", живущих в Тель-Авиве, Раанане, Рамат-Гане", – заявляет он.