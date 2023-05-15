Кораблекрушение римского корабля: о чем рассказал мрамор

На дне моря у киббуца Бейт Янай к северу от Нетании был обнаружен груз корабля, потерпевшего крушение около 1800 лет назад – в период Римского владычества. Корабль перевозил строительной мрамор, и общий вес груза составлял 44 тонны. Нашел его аквалангист Гидеон Харрис, немедленно связавшийся с Управлением древностей.

Найдены капители от колонн коринфского ордера – их отличает характерный цветочный узор. Некоторые из них были обработана лишь частично. На дне моря обнаружены мраморные несущие конструкции, высота которых составляет шесть метров. Это свидетельствует, что мрамор предназначался для роскошного общественного здания – храма или театра.

"Мы знали об этом кладе, но из-за того, что его занесло песком, точное местонахождение оставалось неизвестным. Последние бури обнажили мрамор, и сообщение Гидеона позволило нам его осмотреть в преддверии основательного исследования", – рассказывает глава отдела подводной археологии Управления Коби Шарвит.

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Расположение груза на морском дне позволяет восстановить картину кораблекрушения. Очевидно, находившийся на мелководье корабль попал в бурю и попытался отдать якорь, но был разбит волнами.

"Судя по находкам, это был большой торговый корабль, бравший на борт до 200 тонн груза. При общественном строительстве даже в самом Риме нередко использовали изображающую мрамор штукатурку. А тут он настоящий", – говорит Шарвит.

Предположительно, груз направлялся из Эгейского моря. Поскольку его нашли к югу от Кейсарии, он предназначался для Ашкелона или Газы, но нельзя исключать, что судно шло в Александрию – крупнейший мегаполис Восточного Средиземноморья.

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Археолог рассказывает, что в научном сообществе давно ведется спор по вопросу, обтесывали ли строительные материалы там, где их добывали, или только на месте строительства. В данном случае очевидно, что большая часть груза была необтесанной, что подтверждает вторую версию.