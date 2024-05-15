Полиция расследует обстоятельства смерти женщины, обнаруженной мертвой в Беэр-Шеве

Около 20:07 в телефонный центр "Маген Давид Адом" в Негеве поступил звонок о женщине, обнаруженной в бессознательном состоянии в квартире в квартале "Далет" в Беэр-Шеве.

Парамедики, прибывшие по вызову, констатировали смерть женщины. В сообщении пресс-службы говорится, что на теле покойной, которой около 40 лет, были обнаружены следы побоев.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств смерти женщины.