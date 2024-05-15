В Сдероте и окрестностях вновь прозвучала тревога, перехвачены две ракеты

В 10:00 15 мая в Сдероте, а также в поселках Ибим и Нир Ам, вновь была слышна тревога "Цева адом". Зафиксирован ракетный обстрел из Газы. ЦАХАЛ заявляет, что были перехвачены две ракеты.

Предыдущий обстрел того же района был в 9:04-9:05. В мэрии Сдерота говорят, что был зафиксирован пуск трех ракет из Газы, две из них перехвачены. ЦАХАЛ сообщает о перехвате одной ракеты. Ответственность за обстрел взяли на себя "Бригады Иззаддина аль-Касама" (ХАМАС).