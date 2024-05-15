Воспитательница из Сдерота приговорена к семи годам тюрьмы за издевательства над детьми

Окружной суд Беэр-Шевы приговорил 55-летнюю Илану Свисса из Сдерота к семи годам тюремного заключения за жестокое обращение с детьми, она также должна будет выплатить пострадавшим компенсацию в размере 90 тысяч шекелей. Помимо этого, суд приговорил ее к условному сроку.

Напомним, Илана Свисса была признана виновной в издевательствах и жестоком обращении с 18 малышами, которые находились на ее попечении. По материалам суда, она кричала на детей, била их, толкала, и создала в детском саду "атмосферу страха и агрессии".

В рамках расследования полиция изъяла записи с камер наблюдения, установленных в дошкольном учреждении. На этих записях, сделанных за период с декабря 2022 года по январь 2023 года, было обнаружено 240 случаев жестокого обращения с малышами.